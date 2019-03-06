Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.01 Artıda, Dolar 5.38 Lirada

Kaynak: DHA

– Güne yüzde 0.28 artışla 104 bin 26 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 810 puanı ve en yüksek 104 bin 682 puanı gördükten sonra, yüzde 1.01 artışla 104 bin 779 puanda.BİST Bankacılık Endeksi, günü içinde ne düşük 138 bin 288 puanı ve en yüksek 139 bin 857 puanı gördükten sonra, yüzde 1.66 artışla 139 bin 833 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge bir değişim göstermeyerek sırasısıyla yüzde 15.23 ve yüzde 18.65 düzeyindeler.Gün ortası işlemlerinde,dolar en düşük 5.3809 lira ve en yüksek 5.3938 lirayı gördükten sonra, 5.38 – 5.39 lira aralığında,-euro en düşük 6.0763 lira ve en yüksek 6.0999 lirayı gördükten sonra, 6.09 – 6.10 lira aralığında,sterlin en düşük 7.0739 lira ve en yüksek 7.1068 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.Alnus Yatırım'ın, "103 bin desteği önemli" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Beklentinin üzerindeki imalat dışı ISM verisine rağmen devam eden satışlar ve işlem hacmindeki düşüş S&P 500'ün 2.815 civarındaki direncini kısa vadede aşamayacağına işaret ediyor."BIST 100 Endeksi, dün 104 bin 832'ye kadar yükseldikten sonra günü yüzde 0.44 düşüşle 103 bin 730 puandan kapattı."Dünün sürprizi ABD'den geldi. Aralık'taki yeni konut satışlarında yüzde 8.0 düşüş beklenirken yüzde 3.7 arttığı açıklandı. ISM imalat dışı endeksi ise Şubat'ta 59.7 ile 57 küsür olan beklentiyi aştı. Yeni siparişler endeksi 57.7'den 65.2'ye yükseldi. Bu 2005'ten beri en yüksek seviye oldu. Yani ABD'de ateş yanmaya devam ediyor."Piyasalar veriler sonrasında tedirgin oldu: 'Yahu biz ABD ekonomisi yavaşlar, FED faiz artıramaz diye gaza basmıştık. Bi rölantiye alalım' dediler. Tabi ki abartıyoruz ama dün Dow Jones yüzde 0.05, Nasdaq yüzde 0.02 ve S&P 500 yüzde 0.11 düşüşle kapandı. Bu sabah da futureları hafif ekside."Asya'da ise Japonya ve Kore hisseleri düşerken Çin ayrı bir dünyada olduğundan rallisi devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı. Sanki bu konuda ilk adımı önceki gün Trump tarafından atılmıştı: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' (GTS) Programından Türkiye'yi ve Hindistan'ı çıkarmak istediğini açıkladı. Türkiye'nin bu kapsamdaki ABD'ye ihracatı yaklaşık 2 milyar doları buluyordu.Bugün 14.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizde değişiklik yapmaması yönünde. " - İstanbul