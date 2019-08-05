PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.01 düştü, dolar 5.55 lirada

– Güne yüzde 0.27 artışla 99 bin 406 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 504 puanı ve en yüksek 99 bin 981 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.01 düşüşle 98 bin 673 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.31 düşüşle 141 bin 893 puanda başladıktan sonra, en düşük 140 bin 931 puanı ve en yüksek 143 bin 153 puanı görerek gün sonunda yüzde 0.52 düşüşle 141 bin 601 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.47 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.62 düşüşle yüzde 16.08 düzeyine geriledi.

Dövizler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı tüketici fiyatları verisi ve Merkez Bankası, "finansal istikrarı destekleme" amacıyla, döviz mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılıklarını (ZK) 100 baz puan artırırken, dolar zorunlu karşılık ve rezerv opsiyonlarına uygulanan faizleri 100 baz puan düşürmesi ve döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da yapılacağını açıklaması etkisiyle geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5295 lira ve en yüksek 5.6197 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

euro en düşük 6.1625 lira ve en yüksek 6.2544 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7293 lira ve en yüksek 7.8270 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA