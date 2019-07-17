PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.14 artıda, dolar 5.71 lirada

– Güne yüzde 0.4 artışla 98 bin 422 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 39 puanı ve en yüksek 99 bin 1709 puanı görükten sonra, gün ortasında yüzde 1.14 artışla 99 bin 144 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.6 artışla 140 bin 218 puanda başladı ve gün içinde en düşük 137 bin 932 puanı ve en yüksek 140 bin 826 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.87 artışla 140 bin 593 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde17.32 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.37 düşüşle yüzde 18.76 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6949 lira ve en yüksek 5.7187 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.3939 lira ve en yüksek 6.4168 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0746 lira ve en yüksek 7.1018 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, global piyasalarda Euro Bölgesi TÜFE rakamı ve Fed Bej Kitap Raporu ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Mayıs ayında piyasa beklentisine paralel yüzde 3.8 düzeyinde oldu. İngiltere'de açıklanan Mart-Mayıs dönemi 3 aylık ortalama gelir endeksi ikramiyeler hariç kazanç bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 ve ikramiyeler dahil gelir endeksi kazanç bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 3.4 arttı.

"Almanya'da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Temmuz ayında negatif 24.5 değerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Temmuz ayında -20,3 düzeyinde gerçekleşti.

"ABD'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Haziran ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi üzerin yüzde 0.4 arttı. ABD'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0.0 oldu. ABD'de açıklanan İmalat Üretimi verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0.4 oldu. ABD'de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi ve yüzde 77.9 düzeyinde gerçekleşti.

"Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı ve son dönemde enflasyon verisinde görülen zayıflığın komite üyeleri arasında endişelere neden olduğunu ifade ederken, ekonomiye biraz daha dazla teşvik sağlanması gerektiği konusunun üyeler arasında güçlenmeye devam ettiğini belirtti. Başkan, ülke ekonomisi büyümesine yönelik aşağı yönlü riskleri 'dikkatle izlediğini' ve büyümeyi desteklemek için uygun hareketi yapacağını ifade etti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri Nisan 2019 verilerine göre,Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 3.4 puanlık artış ile yüzde 13 oldu. TÜİK tarafından açıklanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2019 verilerine göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.26 arttı.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Haziran 2019 verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayında 25.6 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı Haziran ayında 12.1 milyar lira açık verdi. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.1 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 78.6 milyar lira açık verdi. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.6977 - 5.7229 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7107 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.96 yükseliş ile 98 bin 28 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.9 milyar lira oldu." - İstanbul

Kaynak: DHA