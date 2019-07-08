PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.24 ekside, dolar 5.72 lirada

– Haftaya yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 106 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 97 bin 891 puanı ve en yüksek 99 bin 49 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 1.24 düşüşle 98 bin 402 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 2.32 düşüşle 1445 bin 938 puanda başladıktan sonra, en düşük 145 bin 348 puanı ve en yüksek 148 bin 828 puanı görerekgün ortasında yüzde 1.95 kayıpla 146 bin 491 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.38 artışla yüzde 16.92 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.98 düzeyinde sabit kaldı.

New Jersey'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Fed ne yaptığını biliyor ise faiz oranlarını düşürmeli" dedi. Trump, Cuma akşamı yaptığı açıklamada da, Fed'in diğer ülkeler tersini yaparken faizleri çok erken ve çok sık yükselttiğini savundu ve "Eğer faiz oranlarını düşüren bir Fed olsaydı, bir roket gibi olurduk. Ancak ne yaptığını bilen bir Fed yok" dedi.

Fed internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl içinde ABD Başkanı Trump ile birkaç kısa telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Fed'in verdiği bilgiye göre Powell, Başkan Trump ile Trump'ın Fed'in faiz ve para politikasına yönelik eleştirilerin arttığı dönemde, 20 Mayıs tarihinde 5 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmiş. Powell'ın faaliyet takvimine göre Trump ile Powell Nisan ve Mart aylarında da telefonda görüşmüşler ve Trump ile Powell Şubat'ta akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7052 lira ve en yüksek 5.7858 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.4069 lira ve en yüksek 6.5042 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1492 lira ve en yüksek 7.2564 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Hoş geldin Uysal Başkan, Hoşça kal Çetinkaya Başkan" başlıklıgünlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Haftaya iki önemli gelişme ile başlıyoruz: (i) beklentilerden güçlü ABD tarım - dışı - istihdam verisi; (ii) Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınıp yerine Murat Uysal'ın atanması.

"Güçlü Haziran tarım - dışı - istihdam verisi sonrası dolar güçlenirken (yüzde 0.7), ABD verim eğrisinin kısa ucunda 10 baz puana yakın yükseliş görüldü. ABD ve Avrupa borsalarında Pazartesi sabahı itibariyle kayıplar yüzde 0.5 – yüzde 0.7 civarında.

"Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması haberi sonrası Türk lirası dolara karşı yüzde 2.0 değer kaybıyla haftaya başladı. Merkez Bankası'nda görev değişimi sonrası 25 Temmuz'da yapılacak PPK toplantısında alınacak kararın önemi daha da arttı. Olumlu küresel konjonktür ve beklenenden düşük enflasyon verileri Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz indirimine başlaması için uygun bir ortam yaratıyor. Geçen hafta yayınladığımız raporda 7 * 100 baz puan olmak üzere önümüzdeki 12 ayda toplam 700 baz puan faiz indirimi beklediğimizi paylaşmıştık.

"Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası faiz indiriminin önden yüklemeli olarak yapılması ihtimali artıyor. Enflasyonda kalıcı bir gerileme olduğunu görmeden bu yolun seçilmesi Türk lirasını S-400 yaptırımları ve/veya küresel risk iştahının bozulması gibi dışsal şoklara karşı korunmasız bırakabilir." - İstanbul

Kaynak: DHA