PİYASALAR-BİST100 yüzde 1.44 ekside, dolar 5.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Orta Doğu'da gerilimlerin devam etmesiyle gün ortası işlemlerinde yüzde 1.45 düşüşle 112 bin 43 puanda işlem görüyor.

Güne yüzde 1.01 düşüşle 112 bin 532 puanda başlayan BİST100, ABD'nin İran'ın önde gelen askeri yetkililerinden General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın 2015 nükleer anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği açıklamasıyla iki ülke arasında yükselen gerilimler sonrası, gün içinde en düşük 111 bin 612 puanı ve en yüksek 112 bin 973 puanı gördükten sonra yüzde 1.44 düşüşle 112 bin 43 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.42 düşüşle 154 bin 950 puanda başladı ve gün içinde en düşük 153 bin 380 puanı ve en yüksek 155 bin 994 puanı gördükten sonra yüzde 1.86 düşüşle 154 bin 265 puanda hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.32 artışla yüzde 12.40'a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 11.77'de sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9773 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6574 lira ve en yüksek 6.6960 lirayı gördükten sonra, 6.69 – 6.70 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7931 lira ve en yüksek 7.8691 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında hareket ediyor.

Yatırımcılar ayrıca, Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelen verileri izledi. Merkez Bankası, Aralık ayında gıda enflasyonunun, hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlediğine, temel mal grubu yıllık enflasyonunun da, "maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle" yükseldiğine dikkat çekti. Banka açıklamasında ayrıca, imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimindeki ve sonuç olarak tüketici enflasyonu üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların da "ılımlı gelişmenin" sürdüğünün altı çizildi.

TÜİK de, Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 arttığını açıkladı. TÜİK'e göre, Kasım'da trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 170 bin 769 adet taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.4'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.7'sini kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.