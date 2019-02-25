Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.57 Artışla 104 Bin Puanın Üzerinde, Dövizler Yatay

Kaynak: DHA

– Küresel piyasalarda yükselen ticaret iyimserliğine bağlı olarak haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 875 puanı ve en yüksek 104 bin 880 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.57 artışla 104 bin 803 puanda.ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile "verimli" ticaret müzakerelerinden dolayı gümrük vergisini yükseltme kararını erteleyeceğini ve ilerleme devam ederse anlaşma imzalamak için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile biraraya geleceğini belirtti.Trump dün Twitter'da yaptığı açıklamada fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, para birimi gibi konular üzerinde ilerleme sağlandığını belirterek, "Bu sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı erteliyorum. Eğer taraflar daha fazla ilerleme kaydederse anlaşmayı nihai forma ulaştırmak amacıyla Başkanı Xi ile Florida'da Mar-a-Lago'da zirve planlıyorum. ABD ve Çin için çok güzel bir haftasonu" dedi.ABD ve Çin 1 Mart Cuma gününe kadar anlaşmaya varamazsa, Trump Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmeyi planlıyordu.BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.48 atışla 136 bin 644 puanda.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.85 düşüşle yüzde 18.79'a, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.16 düşüşle yüzde 18.79 düzeyine geriledi.Gün ortası işlemlerinde;dolar en düşük 5.3082 lirayı ve en yüksek 5.3275 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,euro en düşük 6.0270 lirayı ve en yüksek 6.0497 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,sterlin en düşük 6.9397 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.Alnus Yatırım'ın "Trump'dan tatlı bir hamle" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirmeler yapıldı:"ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Washinton'da gerçekleşen ticaret müzakerelerinin son halkasının ardından Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı 'katedilen önemli mesafeyi' gerekçe göstererek uzattığını açıkladı. Neyi uzattı: 200 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 vergi koymuştu. O vergiyi yüzde 25'e çıkaracaktı. Yani 30 milyar dolarlık ek vergiyi uzattı. Piyasalar bunu bekliyordu ve yükselişe bir bahaneydi. Haberle beraber bayram havası sürdü: ABD, Asya ve gelişmekte olan piyasalar yükselişte."Bugün; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, saat 14.00'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenecek '2019 İstihdam Seferberliği' tanıtım toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğleden sonra Yozgat ve Tokat'lılara seslenecek." - İstanbul