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PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.60 artışla başladı, dolar 6.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.60 artışla 90 bin 989 puanda başladı.

06.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:00
PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.60 artışla başladı, dolar 6.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 1.60 artışla 90 bin 989 puanda başladı. Yeni haftaya BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.32, BIST Mali Endeksi yüzde 1.96, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 artışla başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.94 bileşik düzeyindeydi. Türkiye 'nin beş yıllık CDS'leri 15 bazpuan artışla 631 baz puan ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Merkez Bankası Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artırdı. Merkez Bankası geçen hafta toplam 9.3 milyar liralık tahvil alımı yaptı.

Hazine Nisan ayı iç borçlanma programına bugün 14 ay vadeli kuponsuz ve 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları ile başlayacak.

Merkez Bankası'nın piyasaya likidite sağlamak için tahvil alımları ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni haftaya dövizler, 2018 yılında yaşanan kriz dönemindeki rekor düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.67200 lira ve en yüksek 6.7574 lirayı gördükten sonra, 6.74– 6.75 lira aralığında,

euro en düşük 7.2586 lira ve en yüksek 7.3209 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2270 lira ve en yüksek 8.2831 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Posta kutunuzda iyi haberler var. Haftasonu Avrupa ve ABD'de yeni vaka ve ölü sayısının azalması haberleri ile haftaya yüksek moralli başlıyoruz.

"Ölüm sayısındaki iyileşme sadece yeni vaka sayısındaki azalmadan değil, iyileşenlerin artmasından da kaynaklanıyor.

"Avrupa için Nisan sonu olarak öngördüğümüz hastalığın kontrol altına alınması sürecini ay ortasına çekiyoruz.

"Mevcut eğilim devam ederse İtalya ve İspanya yoğun bakıma ihtiyaç duyulan hasta sayısını sağlık sisteminin kaldırabileceği seviyelere indirebilecek ve hastalığı kontrol altına alabilecek.

"ABD cephesinde daha uzun zamana ihtiyaç duyulacak.

"Korona cephesinden gelen iyi haberlerle Borsa İstanbul'da yüzde 2'nin üzerinde yükseliş bekliyoruz.

"Doların küresel olarak yükselmesi ve Türk lirasının gelişmekte olan para birimleriyle birlikte düşmesi bu olumlu tabloyu bozuyor.

"Salgını Mayıs ayında kontrol altına alacağımıza inancımızı koruyoruz. Ancak zayıf Türk lirası ve daralan ekonomiyi düzeltmek yılın üçüncü - dördüncü çeyreğini bulacak."


Kaynak: DHA

Etiketler: Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.60 artışla başladı, dolar 6.74 lirada - Ekonomi

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