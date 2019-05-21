Piyasalar –bist100 Yüzde 1.68 Düştü, Dolar 6.05 Lirada

– Güne yüzde 0.2 artışla 86 bin 943 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 84 bin 977 puanı ve en yüksek 87 bin 154 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.68 düşüşle 85 bin 309 puanda tamamladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, küreselleşme, teknoloji ve diğer güçlerin ABD'de enflasyonun çalışma şeklini değiştirdiğini belirterek, "Bugünün enflasyon dinamikleri 25 yıl öncesine göre çok farklı; küreselleşme ve teknoloji bir rol oynuyor olabilir" dedi.
Fed'in 2012'den bu yana yüzde 2.0 enflasyon hedefini yakalamakta zorlandığına dikkat çeken Powell, düşen işsizliğe karşın enflasyonun düşük kalmayı nasıl sürdürdüğünün anlaşılmasının zor olduğunu vurguladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 110 bin 459 puanı ve en yüksek 114 bin 437 puanı gördükten sonra, yüzde 2.17 düşüşle 111 bin 213 puanda geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.32 artışla yüzde 19.26 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 25.72 düzeyinde.
Gün sonu işlemlerinde:
dolar en düşük 6.0074 lira ve en yüksek 6.0923 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında,
euro en düşük 6.7123 lira ve en yüksek 6.7967 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.8 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.6510 lira ve en yüksek 7.7439 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul
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Kaynak: DHA