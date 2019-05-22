Piyasalar –bist100 Yüzde 1.92 Düştü, Dolar 6.10 Lirada

– Güne yüzde 0.31 düşüşle 85 bin 41 puanda başlayan Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 83 bin 799 puanı ve en yüksek 85 bin 580 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.92 düşüşle 83 bin 675 puandan kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 108 bin 272 puanı ve en yüksek 111 bin 983 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 2.67 düşüşle 108 bin 272 puana indi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.54 artışla yüzde 19.75 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 25.72 düzeylerinde sabit kaldı.
Gün sonu işlemlerinde;
dolar en düşük 6.0463 lira ve en yüksek 6.1147 lirayı gördükten sonra, 6.10 - 6.11 lira aralığında,
euro en düşük 6.7455 lira ve en yüksek 6.8321 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.6827 lira ve en yüksek 7.7443 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyordu. - İstanbul
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Kaynak: DHA