PİYASALAR-BIST100 yüzde 2.81 yükseldi, dolar 6.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk gününü yüzde 2.81 artışla 92 bin 71 puanda tamamladı. Yeni haftanın ilk gününde, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.33, BIST Mali Endeksi yüzde 3.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.25 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 14.24 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puana yaklaşarak 2008'deki finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Merkez Bankası Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artırdı. Merkez Bankası geçen hafta toplam 9.3 milyar liralık tahvil alımı yaptı.

Hazine Nisan ayı iç borçlanma programına bugün 14 ay vadeli kuponsuz ve 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları ile başlayacak.

Merkez Bankası'nın piyasaya likidite sağlamak için tahvil alımları ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni haftaya dövizler, 2018 yılında yaşanan kriz dönemindeki rekor düzeylerde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7161 lira ve en yüksek 6.7900 lirayı gördükten sonra, 6.76– 6.77 lira aralığında,

euro en düşük 7.2586 lira ve en yüksek 7.3371 lirayı gördükten sonra, 7.29 – 7.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2270 lira ve en yüksek 8.3646 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.30 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, "Veri akışının alışılmadık derecede sakin olduğu haftada en önemli gündem maddesini Cuma günü açıklanacak olan ABD TÜFE rakamı oluşturuyor" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Hatırlanacağı gibi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell virüs salgınından önce yaptığı açıklamada ABD'de enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ifade etmişti. Ancak salgın nedeniyle bu görüş geçerliliğini yitirmiş durumda.

"Ayrıca unutmamak gerekiyor ki, korona virüsü nedeniyle ekonomilerin durma noktasına geldiği bir dönemde enflasyon verilerinin ne derece gerçekçi bir tablo ortaya koyacağı önemli bir soru işareti yaratacaktır.

"Dolayısıyla, normal şartlar altında ABD TÜFE rakamının önem derecesi yüksek olsa da içinde bulunduğumuz haftanın bir istisna teşkil edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan haftalık bir veri olması nedeniyle normal şartlarda varlık fiyatlarına çok fazla etki etmeyen işsizlik maaşı başvuruları ise daha fazla yakından takip edilmeye başlandı.

"Özellikle son iki haftada başvuruların sırasıyla 3.3 milyon ve 6.6 milyon gibi rekor seviyelere çıkması gözlerin tamamen istihdam rakamlarına çevrilmesine neden oldu.

"Bu noktada, Cuma günü tarım dışı istihdam rakamının 701 bin kişi daraldığını gördük. İstihdam verilerindeki zayıflığın artarak devam etmesi durumunda ABD'de ikinci bir ekonomiye destek paketine yönelik beklentiler de artış gösterebilir.

"Bu da işsizlik maaşı başvuruları sonrasında daha hareketli bir piyasa görebileceğimiz anlamına geliyor. Öte yandan Pazar günkü Paskalya öncesinde Cuma günü (Good Friday) ABD, İngiltere, Almanya başta olmak üzere yurtdışında birçok piyasa işleme kapalı olacak.

"Bu durum TL varlıklarda da işlem hacimlerinin göreceli olarak düşük seyretmesine ve varlık fiyatlarının bant aralığına sıkışarak önemli bir değişim göstermemesine yol açabilir."

Kaynak: DHA