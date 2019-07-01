PİYASALAR –BİST100 yüzde 2.92 artıda, dolar 5.69 lirada

– Haftaya yüzde 2.26 artıla 98 bin 662 puanda başlayanEndeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 374 puanı ve en yüksek 99 bin 359 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 2.92 artışla 99 bin 307 puana yükseldiBİST Bankacılık Endeksi, haftaya yüzde 3.74 artışla 140 bin 219 puanda başladıktan sonra, en düşük 140 bi,n 219 puanı ve en yüksek 144 bin 210 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 6.56 artışla 144 bin 30 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.73 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.18 düşüşle yüzde 19.25 düzeyine geriledi.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.6735 lira ve en yüksek 5.7634 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,euro en düşük 6.4336 lira ve en yüksek 6.5553 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1967 lira ve en yüksek 7.3205 lirayı gördükten sonra 7.19 – 7.20 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "G-20 Liderler Zirvesi sonrası global piyasalarda artan risk iştahı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan öncü Sanayi Üretimi verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2.3 arttı."İngiltere'de açıklanan GSYH verisine göre, 2019 yılı birinci çeyreğinde ada ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 büyüdü."Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı."ABD'de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE) verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 arttı. ABD'de aynı dönem enerji ve gıdanın hariç tutulduğu Çekirdek PCE verisi bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı. ABD'de açıklanan Michigan Tüketici Güveni verisi Haziran ayında 98.2 oldu. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı. 28-29 Haziran tarihinde Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride, global ekonomik büyümenin zayıf olduğu uyarısı yapılırken, ticari politik ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla büyüme üzerinde risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanıyor."Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Sınır İstatistikleri verilerine göre, 2019 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 arttı. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 arttı."TÜİK tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 15,981 milyar dolar ve ithalat yüzde 19.3 azalarak 17,819 milyar dolar oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76.5 azalarak 1,838 milyar dolara geriledi. Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.7513 - 5.7975 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7863 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.95 yükseliş ile 96 bin 485 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.6 milyar lira oldu."- İstanbul