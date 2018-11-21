Piyasalar – Borsa İstanbul Endeksi Günü Yüzde 1.0 Artışla Tamamladı, Dolar 5.32 Lirada

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:07



21 Kasım 2018 Çarşamba 18:07

– Güne yüzde 0.37 artışla 92 bin 21 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 92 bin 561 puana kadar yükseldikten sonra, günü yüzde 1.0 artışla 92 bin 601 puanda bitirdi.BİST Bankacılık endeksi yüzde 1.11 artışla 118 bin 998 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.75 düşüşle yüzde 17.26'ya gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.21 artışla yüzde 20.95 düzeyine yükseldi.Gün sonu işlemlerinde;dolar en düşük 5.3161 lirayı ve en yüksek 5.3975 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,euro en düşük 6.0659 lirayı ve en yüksek 6.1443 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında vesterlin en düşük 6.8019 lirayı ve en yüksek 6.9078 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul