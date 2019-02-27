Piyasalar – Dolar 5.30 Liranın Altında, Euro 6.04 Lira ve Sterlin de 7.04 Lirada

Kaynak: DHA

– ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar 5.29 lirada işlem görürken, euro 6.04 ve sterlin de 7.04 lirada.Powell, son dönemde açıklanan verilerin "zayıf" olmalarına karşın, ABD ekonomisindeki "güçlü büyümeyi aşağı çekemeyeceğini" vurguladı; ancak, bu duruma karşın Fed'in bundan sonraki faiz kararlarına "sabırlı" yaklaşacağının altını çizdi.ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu'nda yapacağı konuşmanın dağıtılan metnine göre Powell Fed'in Ocak ayında para politikasına yaklaşımını değiştirdiği yolundaki yaklaşımları teyit etti. Powell "ters akımlar ve çelişen sinyaller" nedeniyle faiz artırımlarını sürdürme olasılığının azaldığını ve bu durumun olumlu ekonomik görünüm üzerinde belirsizlik yarattığına dikkat çekti.Powell bugün de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde ABD para politikası ve ekonomisine ilişkin sunum yapacak.Güne yüzde 0.03 artışla 105 bin 117 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 286 puanı ve en yüksek 105 bin 269 puanı gördükten sonra, yüzde 0.48 düşüşle 104 bin 576 puanda.BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.04 düşüşle 136 bin 849 puana geriledi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.06 düşüşle yüzde 14.93'e gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.09 düzeyinde.Gün ortası işlemlerinde;dolar en düşük 5.2919 lirayı ve en yüksek 5.3116 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,euro en düşük 6.0267 lirayı ve en yüksek 6.0520 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,sterlin en düşük 7.0176 lirayı ve en yüksek 7.0460 lirayı gördükten sonra 7.04– 7.05 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın "Türkiye varlıklarında pozitif ayrışma…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Dünya borsalarında hızlı yükseliş sonrasında ayrışma görüyoruz. Başkan Trump'ın dengesiz mesajları sonrasında ABD borsaları dar bir bant içinde gerilerken, Avrupa ve Asya hisselerinde temkinli bir yükseliş görüyoruz. Türkiye varlıklarında pozitif ayrışma devam ediyor."Zayıf dolar, gerileyen uzun dönemli faizler ve düşük değerlemeleri arkasına alan Borsa İstanbul'un önümüzdeki günlerde 106.500 seviyesindeki direncini denemesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcıların genelde alış yönünde olması ve işlem hacmindeki artış teknik olarak borsayı destekliyor. Risk iştahının bozulması durumunda ilk destek 104.000 seviyesinde."Emlak Katılım Bankası'nın kurulmasını inşaat sektörünü destekleyeceği beklentisiyle GYO'lar için genelde, Emlak GYO için özelde pozif olarak görüyoruz." - İstanbul