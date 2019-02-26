Piyasalar – Dolar 5.31, Euro 6.03 ve Sterlin 6.97 Lirada

Kaynak: DHA

– ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'ne yapacağı sunum öncesinde dövizler güne, Pazartesi günün kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.Küresel piyasalarda gözler, Fed Başkanı Jerome Powell bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı yarıyıl sunumununda olacak. Senato Bankacılık Komitesi'ndeki oturum Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Oturnumun başında yazılı sunumunu okuyacak olan Powell, daha sonra Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Powell, yarın da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne aynı sunumu gerçekleştirecek.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.2991 lirayı ve en yüksek 5.3176 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,euro en düşük 6.02 lirayı ve en yüksek 6.0479 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,sterlin en düşük 6.9445 lirayı ve en yüksek 6.9855 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.Ahlatçı Yatırım'ın "Gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında… başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunacağı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı. Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirememesi ve ayrılma tarihini ertelemek istemesi durumunda, kendisine ülkesinin 2021 yılına dek blokta kalmak zorunda olacağını söylemeyi değerlendirdiği yönünde resmi olmayan haber akışları takip edildi."İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney yaptığı değerlendirmede, Brexit'ten sonra İngiltere ve ABD arasında türev işlemleri için bir düzenleme belirsizliği olmadığını ve piyasaların bölünmesinin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi. Başkan, açıklamalarında Britanya'nın Avrupa Birliği'nden 29 Mart tarihinde bir anlaşma olmadan ayrılmasının finansal hizmetler sektörünün istikrarı açısından en riskli Brexit senaryosu olduğunu ifade etti."Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic yaptığı açıklamalarda, Fed'in 2019 ve 2020 yılın birer faiz artışına gitmesini beklediği yönündeki tahminini korumaya devam ettiğini ifade etti. Başkan, enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2.0 düzeyinin üzerine çıkmasını beklemediğini ve ABD ekonomisinin güçlü olduğunu fakat geniş kapsamlı belirsizliklerin yükseldiğini vurguladı."ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı değerlendirmede, ABD ile Çin'in yapılan görüşmelerde kur konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti. ABD'de açıklanan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi Şubat ayında beklentilerin üzerinde artış ile 13.1 düzeyinde gerçekleşti. Fed Başkan Yardımcısı Clarida yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisi mevcut durumda iyi bir noktada olduğuna değinirken, Fed'in faiz oranları ile ilgili sabırlı davranabileceğini belirtti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı."Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları ve lirada yaşanan değerlenme isteği sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.2928-5.3243 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3019 düzeyinde tamamladığı görüldü."BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.11 değer kazanımı ile 104 bin 330 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.2 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti." - İstanbul