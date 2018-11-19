Piyasalar – Dolar 5.36, Euro 6.11 ve Sterlin de 6.88 Liradan İşlem Görüyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:00



19 Kasım 2018 Pazartesi 09:00

– Dövizler haftanın ilk gününün erken işlemlerinde bir önceki haftanın kapanış düzeylerinin hafif üzerinde işlem görüyor.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.3249 lirayı ve en yüksek 5.3701 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,euro en düşük 6.0735 lirayı ve en yüksek 5.1246 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında vesterlin en düşük 6.8369 lirayı ve en yüksek 6.8923 lirayı gördükten sonra 6.88 – 6.89 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul