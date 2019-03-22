Piyasalar – Dolar 5.58 Liranın Üzerini Gördü, Bıst Yüzde 2.03 Düştü

Kaynak: DHA

– Küresel gelişmelerle, dolar gün içi en yüksek 5,5812 lirayı, euro euro 6.32 lirayı ve sterlin de 7.31 lirayı gördü.Güne yüzde 0.24 artışla 103 bin 653 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), yüzde 2.03 düşüşle 101 bin 309 puana indi.BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 2.90 düşüşle 140 bin 916 puana geriledi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.88 artışla yüzde 16.41'e, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi de yüzde 1.09 artışla yüzde 18.48 düzeyine yükseldi.Küresel gelişmelere paralel olarak euro dolar karşısında yüzde 0.43 artışla 1,1375 dolardan işlem görürken, gün ortası işlemlerde;dolar en düşük 5.4572 lira ve en yüksek 5.5812 lirayı gördükten sonra, 5.55 – 5.56 lira aralığında,euro en düşük 6.2123 lira ve en yüksek 6.3222 lirayı gördükten sonra, 6.27– 6.28 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1662 lira ve en yüksek 7.3191 lirayı gördükten sonra 7.27– 7.28 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul