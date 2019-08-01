PİYASALAR – Dolar 5.59, euro 6.18 ve sterlin 6.78 lirada

– Dövizler ayın ilk gününe, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 25 baz puan indirmesi ardından en az yüzde 0.21 düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.5595 lira ve en yüksek 5.5927 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

euro en düşük 6.1526 lira ve en yüksek 6.1992 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7528 lira ve en yüksek 7.8030 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA