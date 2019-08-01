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PİYASALAR – Dolar 5.59, euro 6.18 ve sterlin 6.78 lirada

Dövizler ayın ilk gününe, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 25 baz puan indirmesi ardından en az yüzde 0.21 düşüşle başladı.

01.08.2019 10:10 PİYASALAR – Dolar 5.59, euro 6.18 ve sterlin 6.78 lirada
– Dövizler ayın ilk gününe, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 25 baz puan indirmesi ardından en az yüzde 0.21 düşüşle başladı.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.5595 lira ve en yüksek 5.5927 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,
euro en düşük 6.1526 lira ve en yüksek 6.1992 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.7528 lira ve en yüksek 7.8030 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

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