PİYASALAR – Dolar 5.59, euro 6.2 ve sterlin 7.77 lirada

– Dövizler haftanın son işlem gününe düşüş yönelimini koruyarak başladı.

Erken İşlemlerde:

dolar en düşük 5.5926 lira ve en yüksek 5.6259 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

euro en düşük 6.2002 lira ve en yüksek 6.2474 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7768 lira ve en yüksek 6.8518 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST 100 dün 500 günlük ortalamasının hemen üzerinde kapansa da 23 Mayıs'tan beri devam eden yükseliş trendinin altında kapanış gerçekleştirdi. Teknik göstergelerde bir süredir gözlenen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekerken, bugün 102 bin 500 aşılamadığı sürece negatif görünüm devam edecektir. Bu nedenle bu seviye altında kalındığı sürece gün içinde görülecek yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılacağını düşünüyoruz. Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste, ilk önemli destek trend içindeki bir önceki tepe olan 100 bin 500 olacaktır. Bu seviyenin de altına sarkılması 99 bin civarını gündeme getirecektir. Bir süredir korelasyon azalmış olsa da Dolar/TL kurunda 5.63 üzerine aşılmasının endekste tarafındaki negatif fiyatlamayı artırabileceğini düşünüyoruz." - İstanbul

Kaynak: DHA