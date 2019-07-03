03.07.2019 09:43
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PİYASALAR – Dolar 5.62, euro 6.35 ve sterlin 7.08 lirada

PİYASALAR – Dolar 5.62, euro 6.35 ve sterlin 7.08 lirada

– Dövizler Çarşamba gününde düşüş eğilimini sürdürdü.

– Dövizler Çarşamba gününde düşüş eğilimini sürdürdü.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.6257 lira ve en yüksek 5.6654 lirayı gördükten sonra, 5.62 - 5.63 lira aralığında,
euro en düşük 6.3532 lira ve en yüksek 6.3965 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0792 lira ve en yüksek 7.1381 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"21 Mart'tan sonra ilk defa 100 binin üzerinde kapanan endekste dün de ifade ettiğimiz gibi yukarıda ilk direncimiz 100 bin 650'de iken bu seviyenin üzerinde 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 900 ön plana çıkacaktır. Herhangi bir sebeple burası da geçilecek olursa yıl içi zirvelerin bulunduğu 105 bin civarı hedef konuma geçebilir. Buna karşın endeks yükseliş trendini devam ettirse de hafta başında oluşan boşluk endişe oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle kısa vadeli pozisyonlarda olası bir düzeltme riskine karşın bir stop loss belirlenmesi faydalı olacaktır. Kısa vadede ilk destek 99 bin 200 iken 97 bin 500 ve devamında hafta başındaki boşluğun da doldurulacağı 96 bin 650 en önemli destek seviyeleri konumunda olmaya devam ediyor."


- İstanbul
Kaynak: DHA
çarşamba, sterlin, açılış, Ekonomi

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