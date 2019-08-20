PİYASALAR – Dolar 5.64, euro 6.25 ve sterlin 6.84 lirada

Dövizler Salı gününe, bir önceki kapanış düzelerinin hafif altında başladı.

Çin Merkez Bankası (Çin Halk Bankası) yeni faiz oranı reformunun para politikasının veya diğer politikaların yerini almayacağını duyurdu. Banka açıklamasında ayrıca, şirketler için özellikle de küçük ve özel şirketler için fonlama maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlemler için, diğer kamu kuruluşları ile birlikte çalışılacağı da vurgulandı. Çin MB Pazartesi günü açıkladığı önlemlere bağlı olarak, Salı günü yeni kredi referans faiz oranını (LPR) duyurdu. Bir yıl vadeli LPR 6.0 baz puan düşüle yüzde 4.25 olarak belirlendi. Belirlenen oran Çin MB'nin bir yıl vadeli kredi faiz oranının 10 baz puan altında.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6400 lira ve en yüksek 5.6653 lirayı gördükten sonra, 5.64- 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.2558 lira ve en yüksek 6.2809 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8424 lira ve en yüksek 6.8732 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"TCMB'nin zorunlu karşılık adımı sonrasında BIST-100 bankalar öncülüğündeki satışlarla aşağı yönlü bir seyir izledi. Yurt dışındaki olumlu görünüme karşın BIST-100 negatif ayrışma kaydederken dün de günü 200 günlük basit hareketli ortalamasına denk gelen 96 bin seviyesinin altında tamamladı. 200 günlük ortalama altında kalındığı sürece endeksin görece daha zayıf bir performans izleyebileceğini ve satış baskısının devam edebileceğini değerlendiriyoruz. 96 bin altında kalındığı sürece yükselişlere karşı temkinli yaklaşılmasının yararlı olacağı kanısındayız. Geri çekilmelerin devamında 94 bin 500 – 93 bin destek seviyeleri olarak izlenebilir. Tepki hareketlerinde ise 96 bin kısa vadeli en güçlü direnç olup üzerinde 96 bin 900 – 97 bin 500 seviyeleri gündeme gelebilir."

Kaynak: DHA