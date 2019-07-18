PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.39 ve sterlin 7.08 lirada

– Dövizler Perşembe gününe karışık başladı.

Kansas City Fed (Merkez Bankası) Başkanı Esther George, yaklaşan ekonomik risklerin gerçekleşmesi durumunda, Fed'in faiz politikasına ilişkin görüşlerindeayarlama yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan George, yaptığı açıklamada, son dönemde gelen ekonomik verilerin ekonomidegüçlenmenin sürdüğüne işaret ettiklerini, ancak risklerin de biriktiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Riskler özellikle ticaret ve tarife belirsizliklerinden, yurt dışındaki yavaş büyümeden geliyor. Bu aşağı yönlü risklerin bazılarının dahi gerçekleşmesi durumunda, faiz konusundaki görüşlerimi değiştirmeye hazırım."

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6703 lira ve en yüksek 5.6938 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.3835 lira ve en yüksek 6.4037 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0643 lira ve en yüksek 7.0902 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün güne zayıf başlayan endekste bankacılık endeksine gelen alımlar öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşandı ve endeks bir kez daha 100 bin sınırına dayandı. Kısa vadede en güçlü direnç olarak 10 bin 650'yi takip etmeye devam ediyoruz. 100 bin 650 geçilecek olur ve bu seviye üzerinde kapanış ihtimali doğacak olursa endeksteki yükseliş yeni bir ivme kazanarak devam edebilir. Bu durumda 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 800 ilk direnç olarak izlenecekken, devamında 106 bin civarı gündeme gelebilir. Aşağıda ise 99 bin 400 ve 98 bin 500 ara destekler konumunda iken yükseliş trendinin devamı açısından bugün için en kritik seviye 98 binde bulunuyor." - İstanbul

Kaynak: DHA