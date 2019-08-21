PİYASALAR – Dolar 5.72, euro 6.35 ve sterlin 6.94 lirada

– Merkez Bankası Pazartesi günü, zorunlu karşılık oranlarını ve zorunlu karşılıklara ödenen faizleri/nemaları lira kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdiren ve kamu bankalarına 20 milyar lira üzerinde likidite akışı sağlamsı beklenen yeni bir sisteme geçtiğini açıklamasıyla yükselen dövizler, güne düşüşle başladı.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, orta vadeli enflasyon görünümünün yüzde 2.0 hedefinin gerisinde kalmayı sürdürmesi durumunda, ECB Yönetim Konseyi'nin harekete geçmeye kararlı olduğunu söyledi. "Güçlü istihdam piyasasına ve hızlanan ücretlere rağmen, enflasyonist baskılar cansız olmaya devam ediyor ve enflasyon bekleyişleri göstergeleri zayıflayan ekonomik görünüm ile birlikte düştü" diye konuşan Rehn, "Finansal şartların çok olumlu olmayı sürdürmesi ve Euro Bölgesi büyümesini, yurt içi fiyat baskılarını desteklemesi için, ciddi derecede bir parasal teşvik gerekli olmaya devam ediyor" dedi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7229 lira ve en yüksek 5.7375 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

euro en düşük 6.3518 lira ve en yüksek 6.3753 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9480 lira ve en yüksek 7.9840 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Son günlerde zayıf bir seyir izleyen ve negatif ayrışma gösteren BIST-100 Endeksi'nde dün tepki alımları etkili oldu. Günü 200 günlük basit hareketli ortalamasının bulunduğu seviye olan 96 bin 50 seviyesine oldukça yakın bir seviyeden tamamlayan BIST-100 Endeksi'nde genel görünüm zayıf seyretmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda takip edilen risk başlıklarında anlamlı bir değişim olmazken yurt dışı piyasalardaki fiyatlamalar ile son günlerde yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı kur cephesi yakından takip edilecek. 96.050 seviye altındaki fiyatlamalarda 95 bin 100 – 94 bin 500 ve 93 bin destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 96 bin 50 üzerindeki kapanışlar önemini korumakta olup 96 bin 600 – 97 bin 500 direnç seviyeleridir." - İstanbul

Kaynak: DHA