PİYASALAR – Dolar 5.77, euro 6.48 ve sterlin 7.24 lirada

– Dövizler haftaya en az yüzde 2.65 artışla başladı.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Temmuz'da sona erecek 2 günlük FOMC toplantısında faiz indirimi yönünde bir karar alması olasılığını yüzde 75 olarak gördüklerini açıkladı. Goldman Sachs'a göre Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 60 ve 50 baz puanlık bir indirim görmemiz olasılığı yüzde 15 düzeyinde.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7085 lira ve en yüksek 5.7845 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.4069 lira ve en yüksek 6.5042 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1492 lira ve en yüksek 7.2564 lirayı gördükten sonra 7.24 – 7.25 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Haftasonu TCMB Başkanı'nın görevden alınması ile birlikte lirada görülen değer kaybının etkisiyle endeksin haftaya değer kaybıyla başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede ilk destek 97 bin 500 ile hafta başındaki boşluğun da doldurulacağı 96 bin 650 aralığı olarak görülüyor. Endeks 96 bin 500'ün de altına sarkacak ve bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirecek olur ise ilerleyen süreçte 94 bin ve devamında en güçlü destek olarak 90 bin civarı gündeme gelebilir. Yukarıda ise 98 bin 500'ün yeni haftada ilk önemli direnç konumunda olacağını düşünüyoruz. Tüm gelişmelere karşın endekste bu hafta 100 bin 650 geçilecek olur ise yükseliş yeni bir ivme kazanabilir. 100 bin 650 üzerinde ilk önemli direnç 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 900'de bulunuyor." - İstanbul

Kaynak: DHA