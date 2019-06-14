14.06.2019 09:20
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PİYASALAR – Dolar 5.87, euro 6.62 ve sterlin 7.45 lirada

PİYASALAR – Dolar 5.87, euro 6.62 ve sterlin 7.45 lirada

– Dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.

– Dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.
ABD ekonomisinin gelecek 12-18 ay içinde resesyona girmesi olasılığına yönelik tahminini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkaran Vanguard baş ekonomisti Joe Davis, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu resesyon olasılığını önüne geçmek için gelecek hafta yapacağı toplantıda "sigorta amaçlı" bir faiz indirimine gideceğini savundu. Fed üyelerini 18-19 Haziran'da gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında cesur şekilde hareket edeceklerini öngören Davis, "Gelecek hafta yapılacak sigorta faiz indirimi sonrasında, yılın geri kalanında bir faiz indirimi için daha alan olacak" diye konuştu.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.8643 lira ve en yüksek 5.8847 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,
euro en düşük 6.6130 lira ve en yüksek 6.6450 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.4344 lira ve en yüksek 7.4630 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
BIST-100 Endeksi'nde dün negatif bir ayrışma izlenirken satışlar hız kazandı. Son günlerde etkili olan yükseliş trendinin kırıldığı görülürken teknik görünümün zayıflama kaydettiği BIST-100 Endeksi dün günü kısa vadede güçlü destek olarak takip ettiğimiz 90 bin 500 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Açılışla birlikte tepki alımlarının etkili olması durumunda 91 bin 100 ve 92 bin seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin tekrar hız kazanabilmesi için 92 bin üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 90 bin 500 desteği altında satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 89 bin 500 ve 88 bin seviyeleri destek olarak takip edilebilir. ABD – Türkiye ilişkilerine dair gelişmeler ve S-400 ile ilgili haber akışları önemini koruyor."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

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