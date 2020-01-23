PİYASALAR-Dolar 5.92 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.78 lirada

Piyasaların Çin'deki coronavirüs endişelerine olan tepkisi sindirilirken, tüketici güven endeksi verisi öncesi dövizler Perşembe gününe bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

Çin'de en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiği coronavirüs salgının yayılacağı endişeleri, hisse senedi piyasalarına olumsuz yansıdı. Çarşamba gününe yüzde 0.53 artışla 124 bin 215 puan ile rekor seviyeden başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içi en düşük 122 bin 369 puanı ve en yüksek 124 bin 537 puanı gördükten sonra, yüzde 0.65 düşüşle 122 bin 747 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 178 bin 857 ve en yüksek 183 bin 814 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.29 düşüşle 178 bin 717 puanda geride bıraktı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.10 düşüşle yüzde 10.78 düzeyine gerilerken ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.30 düzeyinde sabit kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ve Aralık ayında yüzde 1.9 düşüşle 58.8 düzeyine gerileyen tüketici güven endeksi verisi öncesi erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.9192 lira ve en yüksek 5.9320 lirayı gördükten sonra 5.92-5.93 lira aralığında,

euro en düşük 6.5643 lira ve en yüksek 6.5792 lirayı gördükten sonra 6.57-6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7748 lira ve en yüksek 7.7933 lirayı gördükten sonra 7.78-7.79 lira aralığında hareket etti.