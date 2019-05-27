PİYASALAR – Dolar 6.07 euro 6.80 ve sterlin 7.74 lirada

– Dövizler, ABD
, İngiltere
ve diğer bazı Avrupa
ülkelerindeki küresel piyasanın resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimlerin de düşük kalması beklenen günde, geçen haftanın kapanış değerlerine göre karışık başladı.
Haftanın ilk günü, erken işlemlerde:
dolar en düşük 6.0648 lira ve en yüksek 6.1083 lirayı gördükten sonra, 6.07 - 6.80 lira aralığında,
euro en düşük 6.7977 lira ve en yüksek 6.8510 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.81 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.7262 lira ve en yüksek 7.7762 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Haftanın ikinci yarısında tepki alımlarının etkili olduğu endekste hafta içindeki kayıpların bir miktar geri alındığı ve endeksin haftayı 86 bin seviyesinin hemen üzerinde tamamladığı görüldü. Takip edilen risk başlıklarında anlamlı bir değişimin olmaması ve CDS'lerde devam eden yüksek seyre bağlı olarak yukarı yönlü hareketleri tepki hareketleri olarak izlemeye ve yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu koruyama devam ediyoruz. Tepki alımlarının devamında 87 bin 500 – 88 bin 500 ve 90 bin 500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 88 bin 500 direnci üzerinde alımlar hız kazanabilecektir. Geri çekilmelerde ise 85 bin 500 – 84 bin 650 ve 83 bin 535 seviyeleri destek konumundadır. Yukarı yönlü pozisyon taşıyanların 84 bin 650 seviyesini stop loss olarak takip etmesi yararlı olacaktır."
- İstanbul
Avrupa
, İngiltere
, Amerika Birleşik Devletleri
, Sterlin
, Ekonomi
Kaynak: DHA