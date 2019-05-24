PİYASALAR – Dolar 6.11 euro 6.84 ve sterlin 7.75 lirada

– Dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe gününün kapanış değerlerine göre en az yüzde 0.17 artışla başladı.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 6.0947 lira ve en yüksek 6.1290 lirayı gördükten sonra, 6.11 - 6.12 lira aralığında,
euro en düşük 6.8149 lira ve en yüksek 6.8583 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.7207 lira ve en yüksek 7.7691 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Önceki gün güçlü destek konumunda bulunan 84 bin 650 seviyesini kıran BIST-100'de dün tepki alımları etkili oldu. Gelen tepki alımlarıyla 84 bin 650 seviyesi test edilirken BIST-100 yurt dışı piyasalardan pozitif ayrıştı. Tepki alımlarının devamında 84 bin 650 üzerinde 85 bin 450 ve 86 bin 500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Endekste tepki alımları etkili olsa da takip edilen risk başlıklarında ve 500 seviyesinin üzerinde seyreden Türkiye
CDS'lerinde bir iyileşme yaşanmadan yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Tepki alımlarının güç kazanabilmesi için 87 bin 500 üzerindeki kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyoruz. Endekste tekrar satış baskısını artış kaydetmesi durumunda 83.535 ve 82 bin – 80 bin aralığı destek olarak takip edilebilir."
- İstanbul
Sterlin
, Ekonomi
Kaynak: DHA