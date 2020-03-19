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PİYASALAR-Dolar 6.50 lira, euro 7.10 lira, 7.49 lirada

Küresel düzeyde merkez bankalarının aldıkları önlemlere karşın, yatırımcıların, yatırım araçlarından nakde geçiş furyası nedeniyle hemen tüm para birimlerinin karşısında değer kazanan dolar iç piyasada da 6.50 lirayı geçti.

19.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:28
PİYASALAR-Dolar 6.50 lira, euro 7.10 lira, 7.49 lirada

Küresel düzeyde merkez bankalarının aldıkları önlemlere karşın, yatırımcıların, yatırım araçlarından nakde geçiş furyası nedeniyle hemen tüm para birimlerinin karşısında değer kazanan dolar iç piyasada da 6.50 lirayı geçti.

Çarşamba gününe yüzde 2.31 düşüşle 84 bin 776 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 84 bin 302 puan ile 87 bin 824 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 1.38 düşüşle 85 bin 576 puanda kapattı. Günü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.54 ve BIST Mali Endeksi yüzde 2.82 düşüşle kapatırken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.29 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Salı günü son işlemde yüzde 12.78 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. 

Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar üzerine, Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı. 

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.4647 lira ve en yüksek 6.5031 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,

euro en düşük 7.0471 lira ve en yüksek 7.1192 lirayı gördükten sonra, 7.10 – 7.11 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4540 lira ve en yüksek 7.5584 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında hareket ediyor.

 


Kaynak: DHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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