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PİYASALAR-Dolar 6.66 lira, euro 7.31 lira, sterlin 8.29 lirada

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi.

02.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:15
PİYASALAR-Dolar 6.66 lira, euro 7.31 lira, sterlin 8.29 lirada

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi. Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi.  Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.51 düşüşle başladığı Çarşamba günü, 87 bin 888 puan ile 90 bin 399 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.62 düşüşle 89 bin 85 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.98 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Mali Endeksi yüzde 1.82 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 540/560 puan düzeyinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6518 lira ve en yüksek 6.7126 lirayı gördükten sonra, 6.66– 6.67 lira aralığında,

euro en düşük 7.2928 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2638 lira ve en yüksek 8.3381 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.30 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››PİYASALAR-Dolar 6.66 lira, euro 7.31 lira, sterlin 8.29 lirada - Ekonomi

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