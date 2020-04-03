PİYASALAR-Dolar 6.68 lira, euro 7.24 lira, sterlin 8.27 lirada

Covid-19 salgını bazlı satış baskısının yanında, küresel piyasalarda önemli ölçüde yükselen dolar, 6,7 liraya yakın hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.16 artışla başlayıp, 88 bin 81 puan ile 90 bin 408 puan arasında hareket ettiği Perşembe günü yüzde 0.48 artışla 89 bin 511 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi de günü yüzde 1.31 artışla tamamlarken, BIST Mali Endeksi yüzde 0.68, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de 580'i aştıktan sonra 540/560 puan düzeyine çekildi.

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi. Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi. Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6075 lira ve en yüksek 6.6838 lirayı gördükten sonra, 6.68– 6.69 lira aralığında,

euro en düşük 7.1664 lira ve en yüksek 7.2508 lirayı gördükten sonra, 7.24 – 7.25 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2102 lira ve en yüksek 8.2803 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA