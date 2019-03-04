Piyasalar - Enflasyon Öncesi Dolar 5.38 Lirada

ABD Çin
ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu beklentilerin güçlendirdiği dolar, haftanın, enflasyon verilerinin açıklanacağı ilk gününe 5.38 lirada başladı. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) saat 10: 00'da açıklayacağı Tüketici Fiyatları Endeksi
(TÜFE) Ocak Şubat'ta yüzde 0.5 dolayında artması ve yıllık enflasyonun yüzde 20.0 dolayında gerçekleşmesi bekleniyor.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.3662 lira ve en yüksek 5.3835 lirayı gördükten sonra, 5.3826 lira,
-euro en düşük 6.0983 lira ve en yüksek 6.1257 lirayı gördükten sonra, 6.1257 lira
- sterlin en düşük 9.1006 lira ve en yüksek 7.1283 lirayı gördükten sonra 7.1268 lira aralığında işlem görüyor.
Alnus Yatırım'ın "Şimdi Çin'de olmak vardı" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
"ABD Başkanı Trump
, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD dolarının çok güçlü olduğunu söyledi ve Fed
Başkanı Powell'ı 'faizleri artırmaktan hoşlanan' biri olarak niteleyerek bir kez daha eleştirdi. Kendince dünyadaki yavaşlamadan da yakındı: 'ABD ekonomisinin hiç olmadığı kadar büyürken, diğer ülkelerin çok zayıf bir performans gösterdiğini ve bunun da başarılı olmalarını çok daha zor hale getirdiğini' ekledi.
"Oysa Fed Başkanı Powell, Fed'in 4 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan bilançosunu daraltma operasyonunu 2019 bitmeden sona erdireceğini söylemişti. Yani faiz artırımını durdurmanın ardından bilançoyu küçültmeye de son vererek Trump'ın ve piyasaların istediğini yaptı. Gerçi böylece iki aydır borsaları besleyen bu yöndeki haber akışı da sona ermiş oldu. Şimdi bir haber akışı da Çin-ABD ticaret görüşmelerinde mutlu son üzerine. Trump geçen hafta biterken 'yeterli görmemesi halinde Çin ile bir ticaret anlaşması yapmadan yürüyüp gidebileceği' uyarısında bulundu. Bu, biraz huzursuzluk yarattı: Petrol fiyatları yüzde 1.5 düşerken gelişmekte olan ülke paralarında ana paralar olarak görülen blok zayıfladı.
"Mart'ın ilk gününde Dolar endeksi pek bir yere kımıldamadı ama gelişmekte olan ülkelerin paralarını hırpaladı. Arjantin
pesosu yüzde 1.5 değer kaybederek 39.5'a çıkarken, Brezilya
reali yüzde 1.1 değer kaybederek 3.79'a ulaştı. Güney Afrika
randı ise yüzde 1.2 değer kaybederek kritik 14 ün üzerine çıktı. Tabi lira da bu silsileye katıldı ve yüzde 1.3 değer kaybıyla 5.40'a ulaştı. Bu sabah itibariyle dolar endeksinin yüzde 0.2 güçlendiği ama gelişmekte olan ülke paralarına karşı nötr kaldığı görülüyor.
"Çin 5 Şubatta Toprak Domuzu yılına girmiş ve iki haftalık tatil yapmıştı. Bereketli
bir yıl olarak bilinen domuz yılına müthiş bir başlangıç yaptılar. Şubat'ta sadece 15 gün açık olan finans piyasaları, hisse senedi yatırımcıları için yüksek getiri sağladı. ChiNext, Şanghay, Shenzhen ve CSI 300 Endeksleri boğa piyasasına girdi. ChiNext Endeksi Şubat ayında yüzde 25 artarak rekor kırarken Şanghay borsası yüzde 14 yükselerek dünyadaki diğer büyük borsalardan daha iyi performans gösterdi. Marta da müthiş başladılar. Şanghay Endeksi bu haftaya da yüzde 2.5 artışla başlayarak Mart ayki getirisini yüzde 4.3'e taşıdı. ve bu trend ay sonuna kadar daha da artacak gibi. Çünkü The Wall Street Journal
ABD ve Çin bir ticaret anlaşması yapmaya çok yakın olduklarını ve iki ülkenin liderlerinin 27 Mart
'ta nihai görüşmeyi yapıp anlaşmayı imzalayabileceklerini belirtti. Yani şimdi Çin'de hisse sahibi olmak vardı! Bugün saat 10.00'da TÜFE verisi önemli. Tanzim satışlarıyla meyvesebzenin fiyatlarında düşüş olmuştu ama bu kez bakalım ne enflasyonu yukarı çekmiş. Yıllık TÜFE'nin yüzde 20 altına inmesi olumlu algılanabilir. - İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Kaynak: DHA