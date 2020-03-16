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Piyasalar paniği atamadı!

Fed'in faizi sıfıra çekmesinin ardından ABD vadeli piyasada yüzde 5'e ulaşan değer kayıpları yaşandı.

16.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 01:35
Piyasalar paniği atamadı!

Fed 'in faizi sıfıra çekmesinin ardından ABD vadeli piyasada yüzde 5'e ulaşan değer kayıpları yaşandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fed,

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