Piyasalar paniği atamadı!
Fed'in faizi sıfıra çekmesinin ardından ABD vadeli piyasada yüzde 5'e ulaşan değer kayıpları yaşandı.
16.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 01:35
Fed 'in faizi sıfıra çekmesinin ardından ABD vadeli piyasada yüzde 5'e ulaşan değer kayıpları yaşandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fed,
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