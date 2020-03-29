Piyasalarda çift haneli işsizlik endişesi

İş yerlerinin kapanması, üretime ara verilmesi ya da sınırlı sayıda işçi çalıştırılmaya başlanması ülkelerde işsizlik oranlarının yükselmesine, işsizliğin çift hanelere doğru gideceğine dair endişelerin de artmasına neden oldu.

Kaynak: Dunya.com