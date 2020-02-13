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Piyasalarda COVID-19 endişesi sürüyor

Çin'de COVID-19 (coronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının hızla artarak 1,300'ü geçmesinin ardından, haftanın ilk yarısında yükselen piyasalar eksiye geçti.

13.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:39Piyasalarda COVID-19 endişesi sürüyor

Çin'de COVID-19 (coronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısının hızla artarak 1,300'ü geçmesinin ardından, haftanın ilk yarısında yükselen piyasalar eksiye geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

Avrupa

Avrupa piyasalarında açılışta;

- DAX yüzde 0.36,

- CAC 40 yüzde 0.48,

- FTSE 100 yüzde 52 düştü.

Dövizlerde; euro ve sterlin dolar karşısında yükselerek sırasıyla; 1.0882 ve 1.2977 düzeyinde.

Asya

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek coronavirüsün ABD üzerinde de "biraz" etkisi olacağını söyledi.

ABD Kongresi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki yarıyıllık "Para Politikası Raporu"na ilişkin sunumunda, coronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Powell, salgının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin yakında verilere yansıyacağına işaret etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, coronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin 2020'nin ötesinde devam etmeyeceğini söyledi. Senato Finans Komitesi'ne Trump yönetiminin bütçe planını sunmadan  önce açıklamalarda bulunan Mnuchin, coronavirüsün Trump yönetiminin ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme tahminlerini etkilemeyeceğini  vurguladı.

Asya piyasalarında kapanışta;

- Nikkie 225 yüzde 0.14

- Hang Seng yüzde 0.23,

- KOSPİ yüzde 0.24,

- Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.46 düşerken,

- S&P/ASX 200 yüzde 0.21 yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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