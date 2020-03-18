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Piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler artarak devam ederken, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarının etkileri takip ediliyor.

18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
Piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler artarak devam ederken, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarının etkileri takip ediliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi, Ekonomi

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