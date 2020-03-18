Piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler artarak devam ederken, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarının etkileri takip ediliyor.
18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler artarak devam ederken, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarının etkileri takip ediliyor.
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Kaynak: Dunya.com
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