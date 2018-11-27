Piyasalarda Gün Ortası

27 Kasım 2018 Salı 13:15



27 Kasım 2018 Salı 13:15

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalarak 93.509,30 puana geriledi.Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 453,05 puan değer kaybetti. Dün 93.962,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 57,50 puan ve yüzde 0,06 azalışla 93.904,85 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.207,87 puanı, en yüksek ise 94.104,46 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 195'i yükseldi, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Koza Anadolu Metal oldu.Altının onsu 1.221,96 dolar seviyesinde bulunuyorBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,34, bileşik getirisi yüzde 20,28 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1313, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi 113,62 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 5,2490 liradan, avro 5,9420 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.221,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,29 dolardan işlem görüyor.