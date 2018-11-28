Piyasalarda Gün Ortası

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:20



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 artarak 94.171,80 puana yükseldi.Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 654,84 puan değer kazandı. Dün 93.516,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 239,37 puan ve yüzde 0,26 artışla 93.756,33 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.756,33 puanı, en yüksek ise 94.340,19 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 142'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Türk Telekom ve ASELSAN oldu.Altının onsu 1.213,02 dolar seviyesinde bulunuyorUluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1287, sterlin/dolar paritesi 1,2769, dolar/yen paritesi 113,75 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 5,2590 liradan, avro 5,9400 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.213,02 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,73 dolardan işlem görüyor.