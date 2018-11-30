Piyasalarda Gün Ortası

30 Kasım 2018 Cuma 13:13



30 Kasım 2018 Cuma 13:13

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalarak 94.883,99 puana geriledi.Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 241,58 puan değer kaybetti. Dün 95.125,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,93 puan ve yüzde 0,04 artışla 95.164,50 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.603,81 puanı, en yüksek ise 95.166,13 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi de yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u yükseldi, 183'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, İpek Doğal Enerji ve ASELSAN oldu.Altının onsu 1.221,82 dolar seviyesindeUluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1368, sterlin/dolar paritesi 1,2758, dolar/yen paritesi 113,51 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 5,1790 liradan, avro 5,8920 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.221,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,39 dolardan işlem görüyor.