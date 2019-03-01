Piyasalarda Gün Ortası

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 104.103,33 puandan tamamladı.Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 426,60 puan değer kaybetti. Dün, 104.529,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 159,92 puan ve yüzde 0,15 artışla 104.689,85 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.019,32 puanı, en yüksek 104.832,92 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 188'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal oldu.Altının onsu 1.308 dolar seviyesindeUluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1357, sterlin/dolar paritesi 1,3235, dolar/yen paritesi 111,93 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 5,3540 liradan, avro 6,0850 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.308 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,16 dolardan işlem görüyor.