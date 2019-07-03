Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 99.794,97 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 406,01 puan değer kaybetti. Dün, 100.200,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 251,81 puan ve yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.460,21 puanı, en yüksek 100.500,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 147'si yükseldi, 208'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ICBC Turkey Bank, Petkim ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.425,16 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,34, bileşik getirisi yüzde 19,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1286, sterlin/dolar paritesi 1,2569, dolar/yen paritesi 107,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6380 liradan, avro 6,3660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.425,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA