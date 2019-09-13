Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 102.582,65 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 135,39 puan değer kazandı. Dün, 102.447,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 259,25 puan ve yüzde 0,25 artışla 102.706,52 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.309,28 puanı, en yüksek 103.034,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 208'i yükseldi, 142'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.507,17 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1103, sterlin/dolar paritesi 1,2455, dolar/yen paritesi 108,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6740 liradan, avro 6,3010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.507,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,38 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA