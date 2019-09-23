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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 azalışla 100.048,25 puandan tamamladı.

23.09.2019 13:22Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 azalışla 100.048,25 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 188,45 puan değer kaybetti. Cuma günü 100.236,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 208,77 puan ve yüzde 0,21 artışla 100.445,47 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.714,26 puanı, en yüksek 100.716,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,62 ve sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 176'sı yükseldi, 186'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Türk Telekom ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.518,6 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,31, bileşik getirisi yüzde 14,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0982, sterlin/dolar paritesi 1,2432, dolar/yen paritesi 107,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7260 liradan, avro 6,2910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.15 itibarıyla 1.518,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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