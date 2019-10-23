Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 artarak 99.157,71 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 1.271,35 puan değer kazandı. Dün, 97.886,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 912,97 puan ve yüzde 0,93 artışla 98.799,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98.637,16 puanı, en yüksek 99.289,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 1,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 322'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Doğuş Otomotiv ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.493,37 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1112, sterlin/dolar paritesi 1,2853, dolar/yen paritesi 108,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,4100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.493,37 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,20 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA