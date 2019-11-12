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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 artarak 104.124,52 puana yükseldi.

12.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:16Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 artarak 104.124,52 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.006,54 puan değer kazandı. Dün 103.118,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 333,84 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 103.452,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 103.452,32 puanı, en yüksek 104.153,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi ise yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 229'u yükseldi, 139'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus, Aselsan, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.454,99 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1028, sterlin/dolar paritesi 1,2839, dolar/yen paritesi 109,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7700 liradan, avro 6,3630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.454,99 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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