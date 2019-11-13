Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artarak 104.505,86 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 533,50 puan değer kazandı. Dün 103.972,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 77,58 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 104.049,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 103.682,44 puanı, en yüksek 104.512,38 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 207'si yükseldi, 134'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus, Kardemir (D), Garanti Bankası ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.464,96 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,67, bileşik getirisi yüzde 12,01 seviyelerinde bulunuyor

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1017, sterlin/dolar paritesi 1,2844 ve dolar/yen paritesi 108,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7620 liradan, avro 6,3490 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.464,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA