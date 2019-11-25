Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalarak 106.438,03 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,39 puan değer kaybetti. Cuma günü 106.588,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 604,73 puan ve yüzde 0,57 değer kazanımıyla 107.193,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 106.100,59 puanı, en yüksek 107.845,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 187'si yükseldi, 175'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.459,47 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi 1,2881 ve dolar/yen paritesi 108,85 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, avro 6,3220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.459,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,38 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA