Haberler » Ekonomi » Piyasalarda gün ortası - Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalarak 107.989,05 puan oldu.

11.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalarak 107.989,05 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,40 puan değer kaybetti. Dün 108.011,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,06 puan ve yüzde 0,02 değer kazancıyla 108.030,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.464,85 en yüksek 108.183,58 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 175'i yükseldi, 193'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Pegasus, ASELSAN ve İş Finansal Kiralama oldu.
Altının onsu 1.466,89 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1084, sterlin/dolar paritesi 1,3141 ve dolar/yen paritesi 108,69 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8060 liradan, avro 6,4380 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.466,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:38 Ruhani'den 'müzakereye hazırız' mesajı - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:30 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
14:30 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
14:28 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11:50 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi - Ekonomi
11.12.2019 14:45:59