Haberler » Ekonomi » Piyasalarda gün ortası - Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puan oldu.

17.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:12Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 687,79 puan değer kazandı. Dün 111.125,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 369,51 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 111.495,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 111.197,53 en yüksek 111.857,74 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 279'u yükseldi, 94'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Güneş Sigorta, Tüpraş, İş Finansal Kiralama ve Şişecam oldu.
Altının onsu 1.478,57 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,3194 ve dolar/yen paritesi 109,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8580 liradan, avro 6,5330 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.478,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:24 "DTO İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması" şartları açıklandı - Ekonomi
13:22 Otel çalışanlarına dört mevsim iş imkanı - Ekonomi
13:20 Toyota Bahreyn'de sezonun üçüncü zaferini kazandı - Ekonomi
13:19 Ateş: "Sadece 300 bin binayı yalıtarak 610 milyon TL tasarruf edebiliriz" - Ekonomi
13:13 Hazine tahvil ihaleleri öncesi 3.3 milyar lira borçlandı - Ekonomi
12:52 Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde işçiler 6 aydır maaş alamıyor - Ekonomi
12:06 Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak - Ekonomi
11:28 Devletten 30 bin lira hibe aldı, hayatı değişti - Ekonomi
11:16 Bağcılar'da engelliler için kurulan mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor - Ekonomi
11:04 Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam geliyor - Ekonomi
17.12.2019 13:30:23