Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 687,79 puan değer kazandı. Dün 111.125,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 369,51 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 111.495,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 111.197,53 en yüksek 111.857,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 279'u yükseldi, 94'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Güneş Sigorta, Tüpraş, İş Finansal Kiralama ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.478,57 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,3194 ve dolar/yen paritesi 109,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8580 liradan, avro 6,5330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.478,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA