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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 113.264,37 puan oldu.

25.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:18 Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 113.264,37 puan oldu.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,90 puan değer kazandı. Dün 113.153,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 243,83 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 113.397,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.062,75, en yüksek 113.584,91 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i yükseldi, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tümosan Motor ve Traktör, İş Finansal Kiralama, ASELSAN ve Petkim oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,46, bileşik getirisi yüzde 11,79 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 109,37 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9340 liradan, avro 6,5890 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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