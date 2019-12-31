Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 114.724,22 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,75 puan değer kaybetti. Dün 114.753,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 318,08 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 115.072,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.418,57, en yüksek 115.312,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 149'u yükseldi, 218'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Halkbank ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.523,81 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,41, bileşik getirisi yüzde 11,74 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,3158 ve dolar/yen paritesi 108,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9490 liradan, avro 6,6700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.523,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,34 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA